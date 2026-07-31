Svet

"ZELENSKI DOŠAO IZ SAD PRAZNIH RUKU" Medvedčuk: Nisu mogli da mu daju to što je tražio sve i da su hteli

В. Н.

31. 07. 2026. u 12:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VLADIMIR Zelenski se vratio iz posete SAD praznih ruku, smatra lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk.

ЗЕЛЕНСКИ ДОШАО ИЗ САД ПРАЗНИХ РУКУ Медведчук: Нису могли да му дају то што је тражио све и да су хтели

Foto: Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

- Zelenski je došao iz SAD praznih ruku ne samo zato što su ga odbili, već zato što nisu mogli da mu daju to što je tražio sve i da su baš i hteli - naveo je on.

Među mogućim zahtevima koje je Zelenski mogao da uputi Trampu, Medvedčuk navodi zahtev da utiče na evropske političare koji ograničavaju moć šefa kijevskog režima.

Medvedčuk smatra da je veliki broj unutrašnjih problema koji zahtevaju pažnju američkog lidera jedan od razloga za odsustvo volje da se bavi zahtevima Zelenskog.

Podsetimo, Zelenski je u utorak razgovarao sa Trampom u Beloj kući, posle čega je izjavio da je američki predsednik navodno dao saglasnost da se Kijevu da licenca za proizvodnju raketa za sisteme „patriot“.

Američki predsednik je potom izjavio da nije siguran da li će SAD dati licencu Ukrajini.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO OTKRIĆE POSLE SMRTI ROĐAKA: U zamrzivaču pronašli ljudske ostatke, policija pokrenula istragu

JEZIVO OTKRIĆE POSLE SMRTI ROĐAKA: U zamrzivaču pronašli ljudske ostatke, policija pokrenula istragu