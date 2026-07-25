Turizam

UPOZORENJE ZA TURISTE: Oluja, grad i jak vetar zahvatili omiljenu letnju destinaciju (VIDEO)

T.J.

25. 07. 2026. u 07:40

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OLUJA sa jakim vetrovima i kišom pogodila je u petak po podne deo Grčke i glavni grad, Atinu, i donela probleme stanovnicima i turistima, prenose grčki mediji.

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ТУРИСТЕ: Олуја, град и јак ветар захватили омиљену летњу дестинацију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Sputnjik Srbija

Značajne količine padavina zabeležene uglavnom u centralnoj i severnoj kopnenoj Grčkoj, a Nacionalna opservatorija u Atini zabeležila je desetine hiljada udara groma, prenosi "Katimerini".

Skele stambene zgrade srušile su se na nadzemnu dalekovodnu mrežu u Pireju zbog nevremena koje je pogodilo zemlju.

Zbog jučerašnjeg nevremena poruke upozorenja primili su i stanovnici Larise, Ftiotide i ostrva Evija i Skiros.

Najveće količine padavina zabeležene u Tesaliji, centralnoj Grčkoj (Evija i Atika), kao iu delovima Peloponeze, Epira i Makedonije (posebno na Halkidikiju).

Brzina vetra u Ilionu, Atika, prešla je 50 kilometara na sat, prenosi ERT. Promena vremena na planini Olimp donela je intenzivan grad.

Loše vreme je izazvalo posebne probleme u Ftiotidi, jer se krov otkinuo u Makrakomiju, dok su drveća padala zbog jake oluje. Krov je pao na ulaz u prodavnicu, oštetivši parkirana vozila, ali nije bio povređenih, navodi grčka televizija.

(Tanjug)

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