NEZAOBILAZNA DESTINACIJA JUGA SRBIJE: 10 razloga zašto da posetite Pirot (VIDEO)

OD divlje i prelepe Stare planine, preko manastira i spomenika, izuzetnog folklornog nasleđa, divnih ljudi i izuzetne gastronomije koju ćete poželeti da ponesete sa sobom – vi birate, Pirot ima sve!

Johnny Photography / Alamy / Profimedia

Do Pirota, koji se nalazi na jugoistoku Srbije, dolazi se iz Niša za nekih sat vremena vožnje, dok je iz Beograda potrebno manje od 4 sata vožnje.

Grad je podignut na mestu rimskog utvrđenja Turres, tek u XIV veku se pominje kao Pirot. Za vreme Turaka, naročito u 16. i 17. veku bio je lepa i bogata varoš, ponajviše zahvaljujući dobrom položaju i trgovačkim vezama.

Pirot danas broji oko 45.000 stanovnika. Ne može se reći da grad blista ali se jasno vide pozitivni pomaci koji se dešavaju poslednjih godina. Fabrika guma Tigar je glavni privredni faktor u gradu zbog kojeg u Pirot dolaze uglavnom poslovni turisti koji se zadrže dan-dva i ne vide ništa od onoga što okolina Pirota može turistima ponuditi. Bugara ima, ali je domaćih turista veoma malo.

Vreme je da isplanirate par dana i posetite ovu sjajnu destinaciju! Pirot nije toliko daleko, cene su svuda veoma pristupačne i potrebno je samo dobre volje.

Zašto doći u Pirot?

Stara planina

Poznata i kao planina Balkan, po kojoj je čitavo poluostrvo dobilo ime, najveća je planina Istočne Srbije. Pet meseci godišnje je pod snegom, kada pruža dobre uslove za skijaše i ljubitelje snega. Mi smo planinu posetili u proleće kada se budi neverovatna priroda ove planine.

Najviši vrh planine, Midžor (2.169 m), čini granicu između Srbije i Bugarske i prilično je udaljen od Pirota tako da ćete morati da isplanirate nešto duži boravak ukoliko želite da posetite ovaj vrh. Dosta pristupačniji je Babin zub koji se nalazi na 1.785 m/nv i na 60-ak kilometara od Pirota. Ne dajte, međutim, da vas kilometraža zavara jer će vožnja trajati možda i 2 sata zbog krivudavog puta i lošeg kolovoza.

Brojne planinske reke izbrazdale su planinu i usekle brojne klisure i kanjone od kojih su neki prava geomorfološka remek dela. Takvi su, na primer, Rosomački lonci kod sela Slavinja i kanjon Temštice, uzvodno od sela Temska koji još zovu i „Mali Kolorado“.

Vodopadi Stare planine

Iako su ovi vodopadi sastavni deo Stare planine zaslužuju da budu izdvojeni kao poseban dodatni razlog vaše posete Pirotu.

Čak trećina vodopada u našoj zemlji nalazi se na zapadnoj strani Stare planine. Ima ih dosta, ali su najlepši oni na Dojkinačkoj i Toplodolskoj reci, blizu sela Dojkinci, odnosno Topli Do. Staze do ovih vodopada su obeležene i možete ih samostalno obići ali se dobro pripremite: krenite rano i ponesite dovoljno hrane i vode.

U blizini sela Dojkinci, nalazi se vodopad Tupavica. Na nadmorskoj visini od 1.050 metara, izuzetne je lepote i visine do 25 metara spada u najlepše vodopade Srbije.

Nekoliko desetina kilometara iz sela Topli Do uzvodno uz reku stiže se do Piljskog vodopada, Čungulja, Kurltelskog i mnogih drugih za koje ponekad ne znaju ni meštani. Upravo zato, što su vodopadi uglavnom na nepristupačnim mestima, do dana današnjeg ta mesta su nezagađena i čista kao i pre 1.000 godina. Možete li zamisliti ovakvu avanturu!?

Kada od Pirota krenete ka Knjaževcu, sa leve strene puta, nedaleko od sela Kalna, naići ćete na vodopad Bigar. Ne možete ga promašiti jer je toliko impozantan da će vam pogled nesvesno skrenuti ka njemu. Ime je dobio po šupljikavoj steni preko koje se sliva a visok je 35 metara.

Nedaleko od sela Temska, na potoku Bukovački Do, oko kilometar i po posle manasitra Svetog Đorđa ka Toplom Dolu, krije se još jedan od staroplaninskih vodopada. Iako ne tako visok kao prethodni vodopadi ovaj vodopad ima prelepo izvajanu „potkovicu“ od šarenih stena u koju voda pada.

Peglana kobasica

Peglana kobasica je pirotski specijalitet od ovčijeg, kozijeg ili junećeg mesa, u koje se dodaje kombinacija začina, a potom se pegla i suši. Za peglanje se najčešće koristi flaša (uglavnom puna vina), sve ostalo je kažu svetogrđe. Gotova peglana kobasica ima oblik potkovice, seče se na tanke komade isključivo nožem i odlično ide uz domaće vino.

Nažalost, u proleće nigde u Pirotu ne možete pronaći ovu kobasicu. To je zimski specijalitet pa ćete imati sreće samo ako Pirot posetite u tom periodu godine.

Početkom 2011. godine u Pirotu je održano prvo Svetsko prvenstvo u pravljenju peglane kobasice. Manifestacija kasnije prerasta u izuzetno posećen Sajam pirotske peglane kobasice, koji se održava svakog februara.

Manastiri

Pirot je kraj bogatog kulturno-istorijskog nasleđa pa ima dosta crkvi i manastira koje možete obići. Najpoznatiji su manastir Svetog Đorđa i manastir Sveti Jovan Bogoslov kod Poganova.

Manastir Svetog Đorđa nalazi se u selu Temska, na 20 minuta vožnje od Pirota. Manastir je sagrađen u 14. veku ali na osnovi manastira iz 11. veka, što se može i videti ako pogledate prizemni deo zida spoljašnje fasade. Manastir su sagradili braća Dejanovići, rođaci Cara Dušana.

Muzej Ponišavlja

Pirotski muzej smeštej je u kući nekadašnjeg trgovca Hriste Jovanovića, poznatijeg kao Mali Rista, koji je bio veoma imućan, cenjen i poštovan u svoje vreme čak i od strane Turaka.

Ulaz u muzej će vas koštati samo 80 dinara a vredi i mnogo više. Kada prođete kroz kapiju imaćete utisak kao da ste već bili na tom mestu. Krivac je Zdravko Šotra, koji je ovaj prostor i kuću koristio za snimanje Zone Zamfirove a kasnije i Ivkove slave (upravo je muzej bio Ivkova kuća).

Kameno selo Gostuša

Gostuša je staroplaninsko selo koje odlikuje arhaična arhitektura zbog koje ga zovu i „Kameno selo“, kao i očuvanost starih običaja i kulture. Do izgradnje Belskog mosta, kojim je premošćeno Zavojsko jezero, ovaj kraj je bio teško dostupan.

Samim tim Gostuša je dugo bila gotovo potpuno izolovana što je doprinelo očuvanju tradicije ovog sela u svakom pogledu, te je Gostuša danas autentično selo koje najvernije oslikava život staroplaniskog stanovništva u prošlom veku.

Pirotski Kačkavalj

Pretpostavlja se da se da je prvo parče kačkavalja koje je stiglo u Srbiju doneto upravo u Pirot. Etnolog Sima Trojanović beleži da je Jevrejin po imenu Hajn iz Samokova (Bugarska) početkom 19. veka podučavao jednog Piroćanca spravljanju kačkavalja.

Momčilov Grad

Pirotski ili Momčilov Grad je gradsko utvrđenje pored Nišave i nalazi se u samom gradu, odnosno na ulazu grad iz pravca Niša.

Zavojsko jezero

Svako ko je studirao geografiju ili turizmologiju zna za Zavojsko jezero jer je po nastanku urvinsko jezero, nastalo obrušavanjem zemlje sa okolnih padina u korito reke Visočice kreirajući prirodnu branu usled čega je došlo do akumulacije vode i stvaranja jezera koje je potopilo selo Zavoj, po kojem je jezero dobilo ime.

Pirotska kafana i roštilj

Ako Piroćance pitate koja je kafana dobra u gradu reći će vam da su sve dobre. I zaista, izgleda da jesu! Kažu da ih je ranije bilo više, ali da su sada ostale samo najbolje. Usled velikog interesovanja bugarskih turista koji su česti gosti, kafane drže dosta visok nivo usluge i odličan kvalitet hrane i pića.

Ako iz kafane izađete a da niste probali pirotski roštilj kao da niste ni bili u kafani, a ni u Pirotu. Pravi poznavaoci roštilja kažu da je pirotski roštilj neuporedivo kvalitetniji i ukusniji od leskovačkog koji je mnogo poznatiji.

(Turizam i putovanja)