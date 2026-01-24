KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
TURSKA PRVA LIGA
11.30 Ankara Kečiorenguču - Boluspor 1 (sa 2,30 na 2,15)
11.30 Serik Beledijespor - Esenler Erokspor 2 (sa 1,33 na 1,14)
EREDIVIZIJA
16.30 Ajaks - Folendam GG (sa 1,77 na 1,64)
20.00 PSV - NAK Breda GG (sa 1,94 na 1,78)
LIGA 1
21.05 Marselj - Lans GG (sa 1,63 na 1,52)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
