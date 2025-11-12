KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ČEŠKA KUP
18.00 Brno - Hradec Kralove 2 (sa 2,40 na 2,25)
LIGA ŠAMPIONA ŽENE
18.45 Bajern Minhen - Arsenal 2 (sa 2,60 na 2,20)
ŠPANIJA 4
20.00 Rajo Valjekano B - RSD Alkala 2 (sa 2,15 na 2,05)
ŠPANIJA 3
20.30 Zamora - Ourense 1 (sa 1,70 na 1,62)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZVEZDA NASTAVLjA DA MELjE! Sledeća žrtva čete Saše Obradovića je Dubai
11. 11. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
12. 11. 2025. u 07:00
"SRBI SU PATRIOTE, NEMAMO POJMA ŠTA NAM SAD SPREMAJU!" Nemac, selektor Engleza, Tomas Tuhel, o Engleska - Srbija, borbi za Mundijal!
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su i te kako zanimljive. Za njih se pobrinuo novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović.
12. 11. 2025. u 14:04
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
Najnovije vesti iz Velike Britanije imaju veze i sa Srbijom.
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
12. 11. 2025. u 12:49
Komentari (0)