TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

12. 11. 2025. u 07:40

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

Foto: Profimedia

ČEŠKA KUP 

18.00 Brno - Hradec Kralove 2 (sa 2,40 na 2,25)

LIGA ŠAMPIONA ŽENE

18.45 Bajern Minhen - Arsenal 2 (sa 2,60 na 2,20)

ŠPANIJA 4

20.00 Rajo Valjekano B - RSD Alkala 2 (sa 2,15 na 2,05)

ŠPANIJA 3 

20.30 Zamora - Ourense 1 (sa 1,70 na 1,62)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta