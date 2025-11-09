KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
PREMIJER LIGA
15.00 Aston vila - Bornmut 2 (sa 3,35 na 2,85)
17.30 Mančester siti - Liverpul UG 3+ (sa 1,57 na 1,44)
BUNDESLIGA
19.30 Ajntraht Frankfurt - Majnc UG 3+ (sa 1,62 na 1,53)
SERIJA A
20.45 Inter - Lacio 1 (sa 1,50 na 1,38)
LA LIGA
21.00 Selta - Barselona UG 3+ (1,50 na 1,35)
