KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

09. 11. 2025. u 10:40

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове недеље

PREMIJER LIGA

15.00 Aston vila - Bornmut 2 (sa 3,35 na 2,85)

17.30 Mančester siti - Liverpul UG 3+ (sa 1,57 na 1,44)

BUNDESLIGA

19.30 Ajntraht Frankfurt - Majnc UG 3+ (sa 1,62 na 1,53)

SERIJA A

20.45 Inter - Lacio 1 (sa 1,50 na 1,38)

LA LIGA

21.00 Selta - Barselona UG 3+ (1,50 na 1,35)

