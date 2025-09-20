TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

20. 09. 2025. u 08:25

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове суботе

Foto: Profimedia

SRBIJA 1

17.30 NOVI PAZAR - VOJVODINA 2 (sa 2,80 na 2,10)

19.30 ŽELEZNIČAR - OFK BEOGRAD 1 (sa 2,45 na 2,15)

AUSTRIJA 1

17.00 SALCBURG - ŠTURM 1 (sa 1,90 na 1,80)

BELORUSIJA 1

14.00 ISLAČ - GOMEL 1 (sa 1,95 na 1,73)

BOLIVIJA 1

21.00 ORIJENTE PETROLERO - NASIONAL POTOSI 1 (sa 2,00 na 1,72)

