KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AFRIČKI ŠAMPIONAT NACIJA
16.00 Južna Afrika A - Gvineja A UG 0-2 (sa 1,44 na 1,29)
FINSKA 1
18.00 HJK - Ilves GG UG 3+ (sa 1,60 na 1,40)
RUMUNIJA 1
18.00 Botošani - Arges 2 (sa 4,75 na 2,80)
POLjSKA 1
19.00 Lehija Gdanjsk - Motor Lublin UG 0-2 (sa 2,20 na 1,95)
SRBIJA 1
19.00 IMT - Železničar Pančevo GG (sa 1,72 na 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
11. 08. 2025. u 07:05
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
11. 08. 2025. u 07:40
GOLEADA U NAJAVI: Napadački fudbal ovih timova obećava veliki broj pogodaka
11. 08. 2025. u 10:15
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
11. 08. 2025. u 12:17
AMERIKA TUGUJE: Zvezda američkog sporta doživela infarkt usred trke, a onda - jeziva smrt (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta sporta, bar kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, tragične su prirode.
11. 08. 2025. u 12:54
CELA RUSIJA U NEVERICI: Evo šta je obukao atletičar na ruskom prvenstvu, sudije ga pitale "Da li si ti normalan?!"
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno zapanjile rusku javnost.
10. 08. 2025. u 12:49
Komentari (0)