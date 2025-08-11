TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Vukašin Miljković

11. 08. 2025. u 14:43

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

AFRIČKI ŠAMPIONAT NACIJA

16.00 Južna Afrika A  - Gvineja A UG 0-2 (sa 1,44 na 1,29)

FINSKA 1

18.00 HJK - Ilves GG UG 3+ (sa 1,60 na 1,40)

RUMUNIJA 1

18.00 Botošani - Arges 2 (sa 4,75 na 2,80)

POLjSKA 1

19.00 Lehija Gdanjsk - Motor Lublin UG 0-2 (sa 2,20 na 1,95)

SRBIJA 1

19.00 IMT - Železničar Pančevo GG (sa 1,72 na 1,57)

