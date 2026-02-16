TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Mister Tipster

16. 02. 2026. u 07:32

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila nekoliko zanimljivih predloga.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Ponedeljak

17.00 Dubai - Bosna (164.5) |+| (1.50)

17.00 Brest - Baranaviči 1 (1.40)

18.00 Cedevita Olimpija - Ilirija (163.5) |+| (1.57)

Ukupna kvota: 3.30

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

