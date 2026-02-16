TAČNO U PODNE: Vučić uručuje odlikovanja povodom Sretenja - Dana državnosti
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.
Kako je saopšteno iz Službe za saradnu s medijima predsednika Republike, ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12 časova u Palati Srbija.
