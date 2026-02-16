Politika

TAČNO U PODNE: Vučić uručuje odlikovanja povodom Sretenja - Dana državnosti

В. Н.

16. 02. 2026. u 08:10

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

ТАЧНО У ПОДНЕ: Вучић уручује одликовања поводом Сретења - Дана државности

Foto: Tanjug

Kako je saopšteno iz Službe za saradnu s medijima predsednika Republike, ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12 časova u Palati Srbija.

