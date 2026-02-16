JUČE SMO PROŠLI TIKET OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Kvota jučerašnjeg dobitnog tiketa je nešto umanjena jer je utakmica Sparta - Nec prekinuta, ali je i 3,41 po uloženom dinaru lepa zarada.

Taj dobitni tiket možete videti na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak 12.00 Santa Klara U23 - Leiksoš U23 GG (1,68)

19.00 GKS Tihi - Odra Opole GG (1,72)

20.00 Sanderlend U21 - Reding U21 GG (1,41)

20.00 Jong Utreht - Viljem tve GG (1,51)

Ukupna kvota: 5,17

