Tip fudbal

JURIMO POKER! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Mister Tipster

16. 02. 2026. u 08:05

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУРИМО ПОКЕР! Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Foto Profimedia

Jučerašnji tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.00 Verder Bremen (z) - Bajern (z) |2+ (2.03)

20.00 Jong Ajaks - Kambur |2+ (2.00)

Ukupna kvota: 4.06

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
Košarka

0 0

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

16. 02. 2026. u 01:20

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
Košarka

0 0

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

16. 02. 2026. u 01:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)

NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)