PROMENE PLANOVA, RASKIDI Astro savet za ponedeljak, 16. februar: Ova 4 znaka su na udaru konjunkcije Meseca i Marsa
KONJUNKCIJA Meseca i Marsa u Vodoliji, donosi jaku nervnu napetost, impulsivnost, nagle promene planova, iznenadne selidbe, probleme u vazdušnom saobraćaju, otkazane letove, podložnost povredama.
Mesec (emocije) i Mars (akcija) podstiču emotivnu napetost, impulsivne, neočekivane reakcije što često rezultira povređenim osećanjima i iznenadnim raskidima ljubavnih veza ali i sukobima u međuljudskim odnosima.
Preporučujemo
VODA TOKOM ILI NAKON JELA: Da li pomaže ili šteti varenju?
15. 02. 2026. u 16:00
PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
13. 02. 2026. u 12:40
STRADALI MLADIĆ SIN POZNATOG MUZIČARA: Novi detalji nesreće u Sarajevu
ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.
13. 02. 2026. u 12:05
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)