PROMENE PLANOVA, RASKIDI Astro savet za ponedeljak, 16. februar: Ova 4 znaka su na udaru konjunkcije Meseca i Marsa

Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 02. 2026. u 07:00

KONJUNKCIJA Meseca i Marsa u Vodoliji, donosi jaku nervnu napetost, impulsivnost, nagle promene planova, iznenadne selidbe, probleme u vazdušnom saobraćaju, otkazane letove, podložnost povredama.

ПРОМЕНЕ ПЛАНОВА, РАСКИДИ Астро савет за понедељак, 16. фебруар: Ова 4 знака су на удару конјункције Месеца и Марса

Foto: Profimedia

Mesec (emocije) i Mars (akcija) podstiču emotivnu napetost, impulsivne, neočekivane reakcije što često rezultira povređenim osećanjima i iznenadnim raskidima ljubavnih veza ali i sukobima u međuljudskim odnosima.

Na udaru ovog aspekta danas su Vodolije, Lavovi, Bikovi i Škorpije.

