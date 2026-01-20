PARTIZAN NEMA ŽELJU DA SE ČASNO OPROSTI: Crno-beli samo ređaju poraze
KOŠARKAŠI Partizana će u 23. kolu Evrolige gostovati Bajernu.
Sezona za igrače Partizana na evrosceni je odavno završena i pitanje je da li uopšte imaju želju da se časno oproste.
U prošlom kolu su doživeli debakl na svom terenu, savladao ih je Olimpijakos rezultatom 66:104.
Poraznije previše uticao na njih, te su časno odradili posao u ABA ligi, rutinski su savladali Igokeu rezultatom 81:103.
Danas gostuju Bajernu, ekipi koju su saladali odmah nakon odlaska Željka Obradovića.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +167,5 (kvota 1,88)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
