ZVEZDA ZNA KAKO SE IGRA SA MONAKOM: Crveno-beli veruju u još jednu pobedu
KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 23. kolu Evrolige gostovati Monaku.
Crveno-beli su čak tri puta uzastopno savladali Monako u okviru najelitnijeg evropskog takmičenja.
U 11. kolu su napraviliveliki podvig, savladali su "kneževe" u okrnjenom sastavu rezultatom 91:79.
Ognjen Dobrić je tada sa 22 poena iskočio u prvi plan, dok je sjajnu rolu imao i Džered Batler sa 20.
Ipak, Monako je ekipa koja trenutno igra možda i najbolju košarku u Evropi, vezali su 11 pobeda u svim takmičenjima.
Verujemo da će se danas srpski predstavnik odigrati dobro u napadu.
NAŠ TIP: +Tim2 +83,5 (kvota 1,85)
