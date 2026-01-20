TIP ostali sportovi

ZVEZDA ZNA KAKO SE IGRA SA MONAKOM: Crveno-beli veruju u još jednu pobedu

Marko Milosavljević

20. 01. 2026. u 08:30

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 23. kolu Evrolige gostovati Monaku.

ЗВЕЗДА ЗНА КАКО СЕ ИГРА СА МОНАКОМ: Црвено-бели верују у још једну победу

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Crveno-beli su čak tri puta uzastopno savladali Monako u okviru najelitnijeg evropskog takmičenja.

U 11. kolu su napraviliveliki podvig, savladali su "kneževe" u okrnjenom sastavu rezultatom 91:79.

Ognjen Dobrić je tada sa 22 poena iskočio u prvi plan, dok je sjajnu rolu imao i Džered Batler sa 20.

Ipak, Monako je ekipa koja trenutno igra možda i najbolju košarku u Evropi, vezali su 11 pobeda u svim takmičenjima.

Verujemo da će se danas srpski predstavnik odigrati dobro u napadu.

NAŠ TIP: +Tim2 +83,5 (kvota 1,85)

