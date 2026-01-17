TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

17. 01. 2026. u 09:42

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Subota

13.30 Galatasaraj - Bahlčešehir 1 (1,67)

18.00 Unikaha - Granada +173,5 (1,85)

19.00 Andora - Breogan 1 (1,53)

Kvota: 4,73

