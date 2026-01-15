ZVEZDA MORA DA PODIGNE FORMU: Crveno-beli gostuju "manekenima"

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 22. kolu Evrolige gostovati Milanu.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Crveno-beli su u velikom problemu i ukoliko ne podignu nivo igre u narednom periodu, sezona na evrosceni će za njih biti završena i pre kraja.

Prošle nedelje us bili katastrofalni u duplom kolu, poraćženi su od Valensije, a zatim i od Žalgiisa.

U dosadašnjem delu šampionata upisali su 11 pobeda i 10 poraza, dok su gostima ostvarili samo tri trijumfa.

"Manekeni" su bili stoprocentni u dulom kolu, savladali su Panatinaikos i Anadolu Efes.

Verujemo da će Zvezda danas ofanzivno izgledati dobro i da će prebaciti granicu poena.

NAŠ TIP: Milano - Crvena zvezda Tim2 +82,5 (kvota 1,97)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA