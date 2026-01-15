TIP ostali sportovi

ZVEZDA MORA DA PODIGNE FORMU: Crveno-beli gostuju "manekenima"

Marko Milosavljević

15. 01. 2026. u 08:48

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 22. kolu Evrolige gostovati Milanu.

ЗВЕЗДА МОРА ДА ПОДИГНЕ ФОРМУ: Црвено-бели гостују манекенима

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Crveno-beli su u velikom problemu i ukoliko ne podignu nivo igre u narednom periodu, sezona na evrosceni će za njih biti završena i pre kraja.

Prošle nedelje us bili katastrofalni u duplom kolu, poraćženi su od Valensije, a zatim i od Žalgiisa.

U dosadašnjem delu šampionata upisali su 11 pobeda i 10 poraza, dok su gostima ostvarili samo tri trijumfa.

"Manekeni" su bili stoprocentni u dulom kolu, savladali su Panatinaikos i Anadolu Efes.

Verujemo da će Zvezda danas ofanzivno izgledati dobro i da će prebaciti granicu poena.

NAŠ TIP: Milano - Crvena zvezda Tim2 +82,5 (kvota 1,97)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade

ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: "Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade"