ZVEZDA MORA DA PODIGNE FORMU: Crveno-beli gostuju "manekenima"
KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 22. kolu Evrolige gostovati Milanu.
Crveno-beli su u velikom problemu i ukoliko ne podignu nivo igre u narednom periodu, sezona na evrosceni će za njih biti završena i pre kraja.
Prošle nedelje us bili katastrofalni u duplom kolu, poraćženi su od Valensije, a zatim i od Žalgiisa.
U dosadašnjem delu šampionata upisali su 11 pobeda i 10 poraza, dok su gostima ostvarili samo tri trijumfa.
"Manekeni" su bili stoprocentni u dulom kolu, savladali su Panatinaikos i Anadolu Efes.
Verujemo da će Zvezda danas ofanzivno izgledati dobro i da će prebaciti granicu poena.
NAŠ TIP: Milano - Crvena zvezda Tim2 +82,5 (kvota 1,97)
