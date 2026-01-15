JUČE SMO POGODILI JOŠ JEDAN TIKET: Danas verujemo u Batlerov šut, ali u Gudurićev i ne baš...
ZA danas smo vam spremili još jedan itneresantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođnjnih trojki igrača.
Tiket sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki koji je juče prošao možete pogledati OVDE.
Četvrtak
19.30 Huančo Ernangomez -1,5 (1,67)
20.30 Džered Batler +1,5 (1,65)
20.30 Marko Gudurić -1,5 (1,67)
Kvota: 4,60
