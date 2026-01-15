TIP ostali sportovi

JUČE SMO POGODILI JOŠ JEDAN TIKET: Danas verujemo u Batlerov šut, ali u Gudurićev i ne baš...

Marko Milosavljević

15. 01. 2026. u 12:00

ZA danas smo vam spremili još jedan itneresantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođnjnih trojki igrača.

ЈУЧЕ СМО ПОГОДИЛИ ЈОШ ЈЕДАН ТИКЕТ: Данас верујемо у Батлеров шут, али у Гудурићев и не баш...

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Tiket sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki koji je juče prošao možete pogledati OVDE.

Četvrtak

19.30 Huančo Ernangomez -1,5 (1,67)

20.30 Džered Batler +1,5 (1,65)

20.30 Marko Gudurić -1,5 (1,67)

Kvota: 4,60

