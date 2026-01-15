TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo novih predloga za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

15. 01. 2026. u 08:15

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОЛИГАШКИ ТИКЕТ ЈЕ ЈУЧЕ ПРОШАО: Ево нових предлога за границе поена кошаркаша

FOTO: Profimedia

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:

Evroligaški tiket

17.00 Mekinli Rajt +12,5 (1,90)

17.00 Karsen Edvards +16,5 (1,86)

19.30 Ti-Džej Šorts +12,5 (1,79)

Kvota: 6,33

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆU DA ĆUTIM O ANI: Čeda podržao pevačicu posle napada

"NEĆU DA ĆUTIM O ANI": Čeda podržao pevačicu posle napada