EVROLIGAŠKI TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo novih predloga za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Evroligaški tiket
17.00 Mekinli Rajt +12,5 (1,90)
17.00 Karsen Edvards +16,5 (1,86)
19.30 Ti-Džej Šorts +12,5 (1,79)
Kvota: 6,33
