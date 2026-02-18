VUČIĆ SE SASTAO SA MODIJEM: Sastanak u rezidenciji indijskog premijera u NJu Delhiju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju, u njegovoj rezidenciji.

Foto: Printskrin

Vučić je, uoči današnjeg bilateralnog susreta, rekao da će imati izuzetno značajan razgovor sa Modijem, a da će tokom posete Indiji razgovarati i sa brojnim svetskim liderima.

- To je moj drugi formalni susret na teritoriji Indije sa njim (Modijem). Imaćemo sastanke i sa, verujem, francuskom kompanijom za veštačku inteligenciju, Mistra Lejaj. Imaćemo svečanu večeru, gde ću razgovarati sa brojnim evropskim i svetskim liderima, mislim da će biti oko 18 ili 19 predsednika i premijera koji dolaze. Tu ih je šest ili sedam sa evropskog kontinenta. Znam za Micotakisa (Kirijakos, premijer Grčke) i za Makrona (Emanuela, predsednika Francuske) - rekao je Vučić.

Modi je, uoči današnjeg susreta, na društvenim mrežama ponovo podelio autorski tekst koji je za ugledni indijski magazin "Indijan ekspres" napisao predsednik Vučić.

Modi je, ovoga puta na mreži X, uz Vučićev tekst "Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa", danas objavio i zajedničku fotografiju sa predsednikom Vučićem.

- Lep članak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u kojem govori o veštačkoj inteligenciji (AI), naravno, ali istovremeno ističe svoju naklonost prema Indiji, korake Indije u oblasti AI i snažne odnose Indije i Srbije - naveo je Modi u današnjoj objavi.

Premijer Indije je i juče na svojoj aplikaciji podelio Vučićev autorski tekst za indijski list, kao i fotografiju sa njim.

Predsednik Vučić je u tekstu pisao o odnosima dve zemlje, ali i o Samitu o uticaju veštačke inteligencije (AI) koji se održava u Nju Delhiju i pristupu Indije AI.

Vučić će u četvrtak imati bilateralni sastanak sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, a učestvovaće i na Samitu o veštačkoj inteligenciji koji se održava u kongresnom centru Bharat Mandapam.

(Tanjug)