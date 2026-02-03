KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Evo gde će Bogdan Bogdanović nastaviti karijeru
EPIZODA Bogdana Bogdanovića u Los Anđelesu je završena!
Kapiten Srbije je već bivši igrač Klipersa i o tome se dugo šuška. Grobari su maštali da bi mogao da se vrati u Partizan, pominjali su se i neki drugi evropski velikani, ali...
- Los Anđeles Klipersi su imali užasan početak sezone, ali su od tada pobedili u 16 od poslednje 21 utakmice, što je najbolji učinak u NBA ligi. Porter Džunior je pod ugovorom do sezone 2026/27, što se savršeno poklapa sa ugovorima Džejmsa Hardena i Kavaja Lenarda. Hajde da razložimo zašto bi Klipersi na kraju mogli da uđu u trejd sa Netsima za Portera Džuniora", pišu američki mediji, a čuveni Bličer riport je izneo ovu ideju, u kojoj je važan segment Bogdan Bogdanović.
Netsi dobijaju: Džona Kolinsa, Bogdana Bogdanovića, zamenu pikova prve runde 2031. godine i zamenu pikova prve runde 2032. godine, zaštićenu u top 10. Klipersi dobijaju: Majkla Portera Džuniora
- Dovođenje Majkla Portera Džuniora, uz njegovu visinu i šut, učinilo bi Los Anđeles noćnom morom za odbranu. Udvajanje na Kavajevim prodorima dalo bi dragoceno dodatno vreme MPJ-u, koji je već jedan od najboljih šutera sa distance u ligi. Ostajanje uz MPJ-a učinilo bi prodore Lenarda i Hardena manje zagušenim", navodi se.
Tako bi Bogdan Bogdanović lako mogao da završi u Bruklinu. Međutim najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija najavljuje trampu Klivlenda i Klipersa, gde je u glavnoj ulozi Džejms Harden, a sporednoj Bogdan Bogdanović. Naime, Harden bi mogao da bude trejdovan u Klivlend, pa ćemo videti i da li će Bogdanović biti deo ovog "paketa" koji čeka da se desi u sledećih 48 sati.
Prelazni rok u NBA ligi ostvoren je do 5. februara i sada treba očekivati sve više trejdova, a među njima bi trebalo da bude onaj koji se najavljuje za Janisa Adetokunba, kao i sada za Džejmsa Hardena. Videćemo još da li će Bogdanović zajedno sa njim u Ohajo ili će još neki klub biti uključen u ovaj posao.
Navodno, Klivlend bi mogao u zamenu za Hardena da dobije Darijusa Garlenda, ali pregovori i dalje nisu završeni, posebno jer su u Los Anđelesu iznenađeni što je nekadašnji MVP tražio trejd dva dana pred kraj prelaznog roka.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Zvezda ostaje bez najvećeg zimskog pojačanja
03. 02. 2026. u 07:00
"KO BRE, ZARĐAO"? Nikola Jokić "ošamario" nekulturnog Amerikanca
03. 02. 2026. u 06:33
ROMA BI DA SE VRATI MEĐU TOP ČETIRI: "Vučica" ide na noge tradicionalno povoljnom protivniku
Nakon što su overili plasman u osminu finala Lige Evrope, fudbaleri Rome vraćaju fokus na Seriju A i večeras gostuju Udinezeu, tradicionalno povoljnom rivalu za "vučicu" (20.45).
02. 02. 2026. u 08:00
SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!
Najnovije vesti iz srpskog sporta su uzdrmale mnoge.
02. 02. 2026. u 20:00
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)