KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Evo gde će Bogdan Bogdanović nastaviti karijeru

Kapiten Srbije je već bivši igrač Klipersa i o tome se dugo šuška. Grobari su maštali da bi mogao da se vrati u Partizan, pominjali su se i neki drugi evropski velikani, ali...

- Los Anđeles Klipersi su imali užasan početak sezone, ali su od tada pobedili u 16 od poslednje 21 utakmice, što je najbolji učinak u NBA ligi. Porter Džunior je pod ugovorom do sezone 2026/27, što se savršeno poklapa sa ugovorima Džejmsa Hardena i Kavaja Lenarda. Hajde da razložimo zašto bi Klipersi na kraju mogli da uđu u trejd sa Netsima za Portera Džuniora", pišu američki mediji, a čuveni Bličer riport je izneo ovu ideju, u kojoj je važan segment Bogdan Bogdanović.

Netsi dobijaju: Džona Kolinsa, Bogdana Bogdanovića, zamenu pikova prve runde 2031. godine i zamenu pikova prve runde 2032. godine, zaštićenu u top 10. Klipersi dobijaju: Majkla Portera Džuniora

- Dovođenje Majkla Portera Džuniora, uz njegovu visinu i šut, učinilo bi Los Anđeles noćnom morom za odbranu. Udvajanje na Kavajevim prodorima dalo bi dragoceno dodatno vreme MPJ-u, koji je već jedan od najboljih šutera sa distance u ligi. Ostajanje uz MPJ-a učinilo bi prodore Lenarda i Hardena manje zagušenim", navodi se.

Tako bi Bogdan Bogdanović lako mogao da završi u Bruklinu. Međutim najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija najavljuje trampu Klivlenda i Klipersa, gde je u glavnoj ulozi Džejms Harden, a sporednoj Bogdan Bogdanović. Naime, Harden bi mogao da bude trejdovan u Klivlend, pa ćemo videti i da li će Bogdanović biti deo ovog "paketa" koji čeka da se desi u sledećih 48 sati.

Just into @SportsCenter -- Clippers and James Harden working on finding a trade by Thursday's deadline, with the Cleveland Cavaliers as one of the teams expressing serious interest: pic.twitter.com/Bx6qj11SOX — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Prelazni rok u NBA ligi ostvoren je do 5. februara i sada treba očekivati sve više trejdova, a među njima bi trebalo da bude onaj koji se najavljuje za Janisa Adetokunba, kao i sada za Džejmsa Hardena. Videćemo još da li će Bogdanović zajedno sa njim u Ohajo ili će još neki klub biti uključen u ovaj posao.

Navodno, Klivlend bi mogao u zamenu za Hardena da dobije Darijusa Garlenda, ali pregovori i dalje nisu završeni, posebno jer su u Los Anđelesu iznenađeni što je nekadašnji MVP tražio trejd dva dana pred kraj prelaznog roka.

