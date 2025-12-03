JUČE SMO POGODILI TIKET: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Sreda
1.30 Atlanta - Klipersi +229,5 (2,00)
2.00 Milvoki - Detroit H2 4,5 (2,00)
Kvota: 4,00
