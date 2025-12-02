TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

02. 12. 2025. u 08:15

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: Profimedia

Utorak

2.00 Boston - Njujork H1 -1,5 (2,10)

5.00 Golden Stejt - Oklahoma +223,5 (2,00)

Kvota: 4,20

