OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Utorak
2.00 Boston - Njujork H1 -1,5 (2,10)
5.00 Golden Stejt - Oklahoma +223,5 (2,00)
Kvota: 4,20
