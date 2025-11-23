TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva

ТИП редакција

23. 11. 2025. u 11:00

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u italijanskom prvenstvu, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

16.00 Kuneo - Modena ukupno poena +181,5 (1,88)

18.00 Trentino - Pjaćenca ukupno poena prvi set +45,5 (1,75)
19.00 Verona - Monca hendikep setova 1 (-2,5) (1,95)

Ukupna kvota: 6,42

