ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u italijanskom prvenstvu, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.
Odbojka
16.00 Kuneo - Modena ukupno poena +181,5 (1,88)
19.00 Verona - Monca hendikep setova 1 (-2,5) (1,95)
Ukupna kvota: 6,42
