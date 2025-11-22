VEZALI SU ČAK 20 PORAZA: Hamburg je poslednji put trijumfovao još u aprilu
KOŠARKŠAŠI Hamburga će u osmom kolu nemačkog šampionata ugostiti Ludvigzburg.
Domaćin igra jako lošu košarku, u pitanju je tim koji ne može biti konkurentan čak ni u Bundesligi.
Postavlj se veliko pitanje, da li uopte imaju kvalitet da opstanu u ligi, jer još trijumfa još uvek nisu stigli.
Pre tri dana su u Evrokupu poraženi od Cedevita Olimpije, konačan rezultat glasio je 93:73.
Hamburg je vezao čak 20 poraza, poslednji put je trijumfovao još u aprilu, verujemo da će i danas izgubiti od Ludvigzburga.
NAŠ TIP: Hamburg - Ludvigzburg 2 (kvota 1,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
22. 11. 2025. u 09:04
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)