VEZALI SU ČAK 20 PORAZA: Hamburg je poslednji put trijumfovao još u aprilu

Marko Milosavljević

22. 11. 2025. u 09:22

KOŠARKŠAŠI Hamburga će u osmom kolu nemačkog šampionata ugostiti Ludvigzburg.

ВЕЗАЛИ СУ ЧАК 20 ПОРАЗА: Хамбург је последњи пут тријумфовао још у априлу

FOTO: FIBA.Basketball

Domaćin igra jako lošu košarku, u pitanju je tim koji ne može biti konkurentan čak ni u Bundesligi.

Postavlj se veliko pitanje, da li uopte imaju kvalitet da opstanu u ligi, jer još trijumfa još uvek nisu stigli.

Pre tri dana su u Evrokupu poraženi od Cedevita Olimpije, konačan rezultat glasio je 93:73.

Hamburg je vezao čak 20 poraza, poslednji put je trijumfovao još u aprilu, verujemo da će i danas izgubiti od Ludvigzburga.

NAŠ TIP: Hamburg - Ludvigzburg 2 (kvota 1,45)

 

