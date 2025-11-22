TIP ostali sportovi

PRETRPELI SU JEDAN PORAZ U DOMAĆEM ŠAMPIONATU: Madriđani su upisali bitnu pobedu na evrosceni

Marko Milosavljević

22. 11. 2025. u 09:14

KOŠARKAŠI Real Madrida će u osmom kolu ACB gostovati Granadi.

FOTO: Profimedia

Madriđani su ostvarili bitnu pobedu u Evroligi, u okviru dvanaestog kola savladali su Žalgiris rezultatom 100:99.

Teo Maledon  je sa 25 pogodaka bio najefikasniji u pobedničkom taboru, pratio ga je Trej Lajls koji je dodao 21.

"Kraljevi" su u domaćem šampionatu ostvarili šest pobeda, a jedini poraz su pretrpeli od Baskonije u drugom kolu.

Verujemo da će Real danas rutinski odraditi posao.

NAŠ TIP: Granada - Real Madrid H2 11,5 (kvota 1,90)

