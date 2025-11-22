TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

22. 11. 2025. u 09:04

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Subota

17.00 Ilirija - Bosna +163,5 (2,00)

19.00 FMP - Kluž 1 (2,10)

Kvota: 4,20

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

