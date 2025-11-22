OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Subota
17.00 Ilirija - Bosna +163,5 (2,00)
19.00 FMP - Kluž 1 (2,10)
Kvota: 4,20
