TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih odbojkaških predloga

ТИП редакција

21. 11. 2025. u 10:00

SJAJNO su naši tipsteri gađali žensku, a danas se fokusiramo na mušku odbojku.

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

17.30 Zenit Sankt Peterzburg - UFA hendikep setova 1 (-2,5) (1,63)

19.00 Duren - Lunenberg 2 (1,70)
20.00 Belhatov - Norvid Čestohova hendikep setova 1 (-1,5) (1,75)

Ukupna kvota: 4,85

