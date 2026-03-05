SPEKTAKL! Lalatovićev Pazar protiv "njegove" Zvezde za mesto u polufinalu Kupa Srbije

APSOLUTNI derbi četvrtfinala Kupa Srbije biće odigran u Novom Pazaru gde će istomeni tim na "Gradskom stadionu" ugostiti Crvenu zvezdu (14.45).

FOTO: Ata images

Pazar je konačno počeo da pokazuje svoj kvalitet, a glavni razlog za to je Nenada Lalatović. Entizijastični stručnjak je odmah prodrmao ekipu koja je nakon njegovog dolaska upisala tri impresivne pobede.

Prvo je Pazar bio bolji od OFK Beograda, a nakon toga su savladani TSC i Vojvodina, tri više nego respektabilne ekipe, što samo potvrđuje uticaj Lalatović na klub.

Harizmatični trener je glavna tema medija proteklih nedelja, što zbog svojih izjava, što zbog nastupa Pazaraca, a sada ga očekuje najteži ispit od kada je preueo klub jer na "Gradski stadion" dolazi "njegova" Crvena zvezda.

Srpski šampion je prošle nedelje na razočaravajuć način završio svoju evropsku odiseju, ispustivši gol prednosti protiv Lila pred svojim navijačima i sve što mu je ostalo do kraja sezone je da se fokusira na domaća takmičenja u kojima već godinama bez premca dominira.

Zvezda je poraz od Lila prebolela rutinskom pobedom nad Radničkim iz Kragujevca (2:0), golovima Enema i Kostova koji pokazuje svoj raskošni talenat i na meti je velikih evropskih klubova koji će na leto sigurno morati papreno da plate da ga dovedu u svoje redove.

Uloga favorita jasno pripada "crveno-belima", ali ovakav Pazar se ne sme potceniti i trebali bi gledati sjajan derbi četvrtfinala Kupa Srbije.

Ono što je zanimljivo je to da su sva tri jučerašnja četvrtfinalna para rešena tek posle izvođenja jedanesteraca i videćemo da li će se taj trend nastaviti i danas.

Što se tiče predloga, verujemo da će Pazarci biti silno motivisani, da će ih Lalatović dobro pripremiti i verujemo da će izdržati nalete Zvezde bar u prvom poluvremenu pred punim tribinama "Gradskog stadiona".

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć