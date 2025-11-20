TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Fokus u Turskoj

ТИП редакција

20. 11. 2025. u 10:00

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

Foto: Profimedia

Četvrtak

12.00 Vakifbank - Kuzej boru genčlik ukupno setova 3 (1,30)

13.00 THJ - Zeren spor 2 (1,42)
15.30 Nilufer - Ezačibaši hendikep setova 1 (2,5) (2,20)
17.30 Fenerbahče - Galatasaraj ukupno poena +157,5 (1,85)

Ukupna kvota: 7,51

