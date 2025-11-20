SPARSI SU UHVATILI POBEDNIČKI RITAM: Atlanti je prekinut niz
SAN Antonio i Atlanta će se sastati u noći između četvrtka i petka.
Sparsi su se vratili na pobednički kolosek, nakon dva vezana poraza vezali su isto toliko pobeda.
Oba trijumfa su ostvarili na domaćem terenu, najpre su savladali Sakramento, a zatim i Memfis.
Atlantin niz je konačno prekinut, nakon pet pobeda u nizu, poraženi su od Detroita na svom terenu.
Verujemo da će San Antonio i večeras slaviti.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)
