SPARSI SU UHVATILI POBEDNIČKI RITAM: Atlanti je prekinut niz

Marko Milosavljević

20. 11. 2025. u 11:39

SAN Antonio i Atlanta će se sastati u noći između četvrtka i petka.

Tanjug/AP

Sparsi su se vratili na pobednički kolosek, nakon dva vezana poraza vezali su isto toliko pobeda.

Oba trijumfa su ostvarili na domaćem terenu, najpre su savladali Sakramento, a zatim i Memfis.

Atlantin niz je konačno prekinut, nakon pet pobeda u nizu, poraženi su od Detroita na svom terenu.

Verujemo da će San Antonio i večeras slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)

