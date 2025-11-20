TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

ТИП редакција

20. 11. 2025. u 09:40

NAŠI tipsteri su bili na visini zadatka.

FOTO: M. Vukadinović

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Četvrtak

12.00 Vakifbank - Kuzej boru genčlik tačan broj setova 3 (1,30)

18.30 Anadolu Efes - Barselona 2 (1,57)
20.15 Panatinaikos - Dubai hendikep poena 1 (-5,5) (1,60)
2.15 Hjuston teksans - Bafalo bils hendikep poena 2 (5,5) (1.82)

Ukupna kvota: 5,94

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

