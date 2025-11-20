TEŠKO IM IDE BEZ PRVE ZVEZDE: Efes je u problemu!
KOŠARKAŠI Anadolu Efesa će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Barselonu.
Tim iz Istanbula je ostao bez svog najboljeg igrača i to je već počelo da se odražava na rezultate.
Pre samo nekoliko dana, izabranici Igora Kokoškova su na svom terenu poraženi od Bašakšehira na svom terenu rezultatom 75:78.
Efes je u dosadašnjem delu takmičenja ostvario samo četiri pobede i trenutno se nalazi u donjem delu tabele.
Sa druge strane, Katalonci su stigli do sedam trijumfa, a poslednji su ostvarili proti Virtusa.
Verujemo da će domaćin barem prvo poluvemen odigrati napadački dobro.
NAŠ TIP: 1. pol Tim1 +41,5 (1,93)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:00
SPARTAK JE FAVORIT: Subotičani su već jednom savladali Benfiku
19. 11. 2025. u 13:58
DOMAĆI TEREN JE DOMAĆI TEREN! Milano pred svojim navijačima ne gubi!
19. 11. 2025. u 14:05
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
19. 11. 2025. u 18:45
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
19. 11. 2025. u 17:08
Komentari (0)