TEŠKO IM IDE BEZ PRVE ZVEZDE: Efes je u problemu!

Marko Milosavljević

20. 11. 2025. u 07:40

KOŠARKAŠI Anadolu Efesa će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Barselonu.

ТЕШКО ИМ ИДЕ БЕЗ ПРВЕ ЗВЕЗДЕ: Ефес је у проблему!

FOTO: Profimedia

Tim iz Istanbula je ostao bez svog najboljeg igrača i to je već počelo da se odražava na rezultate.

Pre samo nekoliko dana, izabranici Igora Kokoškova su na svom terenu poraženi od Bašakšehira na svom terenu rezultatom 75:78.

Efes je u dosadašnjem delu takmičenja ostvario samo četiri pobede i trenutno se nalazi u donjem delu tabele.

Sa druge strane, Katalonci su stigli do sedam trijumfa, a poslednji su ostvarili proti Virtusa.

Verujemo da će domaćin barem prvo poluvemen odigrati napadački dobro.

NAŠ TIP: 1. pol Tim1 +41,5 (1,93)

