OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Četvrtak
2.00 Mikvoki - Filadelfija 1 (2,05)
2.00 San Antonio - Atlanta +232,5 (2,00)
Kvota: 4,10
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:00
SPARTAK JE FAVORIT: Subotičani su već jednom savladali Benfiku
19. 11. 2025. u 13:58
DOMAĆI TEREN JE DOMAĆI TEREN! Milano pred svojim navijačima ne gubi!
19. 11. 2025. u 14:05
NEMA KO DRUGI: Kamerunac je jedina svetla tačka tmurne sezone Pejsersa
19. 11. 2025. u 12:30
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
19. 11. 2025. u 18:45
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
19. 11. 2025. u 17:08
Komentari (0)