TIP ostali sportovi

ASVEL JE SAVLADAO PARTIZAN: "Kneževi" dva puta poraženi u Beogradu

Marko Milosavljević

19. 11. 2025. u 08:15

KOŠARKAŠI Asvela će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Monako.

АСВЕЛ ЈЕ САВЛАДАО ПАРТИЗАН: Кнежеви два пута поражени у Београду

FOTO: Profimedia

Tim iz Vilerbana je prošle nedelje ostvario pobedu na svom terenu i tako prekinuo niz od četiri poraza u Evroligi.

Savladali su Partizan rezultatom 88:77, a najistaknutiji u svom timu bili su Votson i Selijas koji su postigli po 18 poena.

Sa druge strane, izabranici Vasilisa Spanulisa su dva puta poraženi u Beogradu, najpre od Partizana, a zatim i od Crvene zvezde.

Asvel je u stanju da odigra dobro na svom terenu, a naša procena je da će postići veći broj poena od postavljene granice.

NAŠ TIP: Asvel - Monako Tim 1 +80,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA: Vreme za budnost, znanje i prevenciju

SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA: Vreme za budnost, znanje i prevenciju