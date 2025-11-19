ASVEL JE SAVLADAO PARTIZAN: "Kneževi" dva puta poraženi u Beogradu

KOŠARKAŠI Asvela će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Monako.

FOTO: Profimedia

Tim iz Vilerbana je prošle nedelje ostvario pobedu na svom terenu i tako prekinuo niz od četiri poraza u Evroligi.

Savladali su Partizan rezultatom 88:77, a najistaknutiji u svom timu bili su Votson i Selijas koji su postigli po 18 poena.

Sa druge strane, izabranici Vasilisa Spanulisa su dva puta poraženi u Beogradu, najpre od Partizana, a zatim i od Crvene zvezde.

Asvel je u stanju da odigra dobro na svom terenu, a naša procena je da će postići veći broj poena od postavljene granice.

NAŠ TIP: Asvel - Monako Tim 1 +80,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA