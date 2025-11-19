ASVEL JE SAVLADAO PARTIZAN: "Kneževi" dva puta poraženi u Beogradu
KOŠARKAŠI Asvela će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Monako.
Tim iz Vilerbana je prošle nedelje ostvario pobedu na svom terenu i tako prekinuo niz od četiri poraza u Evroligi.
Savladali su Partizan rezultatom 88:77, a najistaknutiji u svom timu bili su Votson i Selijas koji su postigli po 18 poena.
Sa druge strane, izabranici Vasilisa Spanulisa su dva puta poraženi u Beogradu, najpre od Partizana, a zatim i od Crvene zvezde.
Asvel je u stanju da odigra dobro na svom terenu, a naša procena je da će postići veći broj poena od postavljene granice.
NAŠ TIP: Asvel - Monako Tim 1 +80,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ČETA DUŠANA ALIMPIJEVIĆA NA TEŠKOM GOSTOVANjU: Domaćin ima dobar skor
19. 11. 2025. u 08:00
SRUŠILI SU CRVENU ZVEZDU: Cedevita je imala težak meč pre dva dana
19. 11. 2025. u 07:45
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu
19. 11. 2025. u 07:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije izgleda nije bio (samo) zbog loših rezultata.
18. 11. 2025. u 18:30
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
Komentari (0)