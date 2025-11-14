DVORANA MU ODGOVARA: Zverev je kvalitetniji igrač od Kanađanina
ALEKSANDAR Zverev i Feliks Ože-Alijasim će se sastati u poslednjem kolu grupne faze završnog mastersa.
Nemački teniser je u stanju da odigra na izuzetno visokom nivou, iako nikada nije osvojio grend slem, jedan je od najboljih igrača današnjice.
Najopasniji je upravo na betonu i dvoranski uslovi mu odgovaraju, trenutno igra sa dosta samopozdanja.
U prvom kolu je savladao Bena Šeltona rezultatom 2:0 (6:3,7:6), a zatim je pretepepo poraz od Janika Sinera.
Od Kanađanina je kvalitetniji igrač, igra mu je dosta raznovrsnija i verujemo da će uspeti da ostvari trijumf.
NAŠ TIP: Zverev - Ože-Alijasim 1 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OBRADOVIĆ VERUJE U NjEGA: Sjajni bek bi danas trebao biti glavni igrač Partizana
14. 11. 2025. u 14:30
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
14. 11. 2025. u 11:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
14. 11. 2025. u 07:00
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"
Najnovije vesti iz fudbala - nisu uopšte klasične fudbalske, već više pripadaju "crnoj hronici".
13. 11. 2025. u 17:46
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:45
Komentari (0)