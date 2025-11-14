TIP ostali sportovi

DVORANA MU ODGOVARA: Zverev je kvalitetniji igrač od Kanađanina

Marko Milosavljević

14. 11. 2025. u 14:14

ALEKSANDAR Zverev i Feliks Ože-Alijasim će se sastati u poslednjem kolu grupne faze završnog mastersa.

ДВОРАНА МУ ОДГОВАРА: Зверев је квалитетнији играч од Канађанина

Foto: Profimedia

Nemački teniser je u stanju da odigra na izuzetno visokom nivou, iako nikada nije osvojio grend slem, jedan je od najboljih igrača današnjice.

Najopasniji je upravo na betonu i dvoranski uslovi mu odgovaraju, trenutno igra sa dosta samopozdanja.

U prvom kolu je savladao Bena Šeltona rezultatom 2:0 (6:3,7:6), a zatim je pretepepo poraz od Janika Sinera.

Od Kanađanina je kvalitetniji igrač, igra mu je dosta raznovrsnija i verujemo da će uspeti da ostvari trijumf.

NAŠ TIP: Zverev - Ože-Alijasim 1 (kvota 1,55)

