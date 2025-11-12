TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

12. 11. 2025. u 10:30

ZA danas vam je naša redakcija spremila četiri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Tanjug/AP

NBA

1.00 Kon Knupel +3,5 asistencije (1,85)

1.30 Džejlen Braun +24,5 poena (1,55)
1.30 Majami hit - Klivlend kavalirs 1 (1,50)
3.30 Oklahoma Siti tander - LA lejkers hendikep poena 2 (-10,5) (1,52)

Ukupna kvota: 6,54

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 31

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću