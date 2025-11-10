SRUŠILI SU CRVENU ZVEZDU: Subotičani za sada bez poraza!
KOŠARKAŠI Ilirije će u šestom kolu ABA lige gostovati Spartak Subotici.
Subortičani imaju maksimalan skor u dosadašnjem delu takmičenja i trenutno su puni samopouzdanja.
U prethodnom kolu su napravili veliku pobedu, uzeli su meru jednom od najjačih klubova u ligi, Crvenoj zvezdi.
Protiv crveno-belih su odigrali hrabro i borbeno, a nakon 40 minuta košarke slavili su rezultatom 85:80.
Najefikasniji na terenu bio je crnogorski internacionalac Danilo Nikolić koji je ubacio 21 poen.
Njihov današnji protivnik je za sada upisao samo jednu pobedu u trenutno se nalazi na dnu tabele.
Verujemo da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -170,5 (kvota 1,85)
