SRUŠILI SU CRVENU ZVEZDU: Subotičani za sada bez poraza!

KOŠARKAŠI Ilirije će u šestom kolu ABA lige gostovati Spartak Subotici.

FOTO: KK Zadar/Zvonko Kucelin/ABA liga

Subortičani imaju maksimalan skor u dosadašnjem delu takmičenja i trenutno su puni samopouzdanja.

U prethodnom kolu su napravili veliku pobedu, uzeli su meru jednom od najjačih klubova u ligi, Crvenoj zvezdi.

Protiv crveno-belih su odigrali hrabro i borbeno, a nakon 40 minuta košarke slavili su rezultatom 85:80.

Najefikasniji na terenu bio je crnogorski internacionalac Danilo Nikolić koji je ubacio 21 poen.

Njihov današnji protivnik je za sada upisao samo jednu pobedu u trenutno se nalazi na dnu tabele.

Verujemo da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -170,5 (kvota 1,85)

