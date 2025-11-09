TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

09. 11. 2025. u 08:40

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Profimedia

Nedelja

12.00 Olimpijakos - Kardicas +164,5 (1,93)

15.00 Kolos - Promiteas +162,5 (2,15)

Kvota: 4,15

