OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nedelja
12.00 Olimpijakos - Kardicas +164,5 (1,93)
15.00 Kolos - Promiteas +162,5 (2,15)
Kvota: 4,15
