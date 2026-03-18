19. dan rata na Bliskom istoku.

Foto: X printskrin/B. Wilkins lll

Šta je Horamšahr-4?

Horamšahr-4, koju Iran naziva i Hejbar, jedna je od najnaprednijih iranskih balističkih raketa srednjeg dometa. Predstavljena je 2023. godine kao modernizovana verzija starije rakete Horamšahr.

WATCH: Iranian Khorramshahr ballistic missiles with ~80 bomblets targeting Israel tonight. pic.twitter.com/HVVXkQ1FZf — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Islamska revolucionarna garda saopštila je da su rakete Horamšahr-4 takođe korišćene u njihovim „intenzivnim“ napadima na Izrael.

🇮🇷🚀 Iran launches 61st wave of missile strikes, hits over 100 targets in Tel Aviv.

Iran’s IRGC has launched the 61st wave of its Operation True Promise 4, hitting over 100 military and security sites in Tel Aviv, Tasnim reported.

Following the strike, part of Tel Aviv lost power pic.twitter.com/vU4Pr3GRlt — Frustated Guy (@frustatedguy007) March 18, 2026

Izrael je rano jutros potvrdio da je presreo novi talas raketa iz Irana, a udari su pogodili nekoliko gradova, uključujući Tel Aviv. Prema podacima izraelskih službi za vanredne situacije, dve osobe su poginule u centralnom delu zemlje.

SAD uništile iranske raketne lokacije u blizini Ormuza: Koristili bombe za probijanje bunkera

Američka vojska napala je iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama namenjenim uništavanju utvrđenih podzemnih meta.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su američke snage uspešno ispalile više raketa dubokog prodora na identifikovane iranske raketne lokacije duž iranske obale moreuza.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

- Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu - saopštila je američka vojska.

Iranska raketa pala blizu australijske baze u UAE, napadi preko Zaliva

Iranska raketa pala je na put blizu vojne baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju koriste australijske snage, izazvala je mali požar, potvrdio je australijski premijer Entoni Albaneze. Požar je izazvao manju štetu na stambenoj zgradi i medicinskom objektu pored vazduhoplovne baze Al Minhad, ali nijedan australijski vojnik nije povređen, dodao je. To je bio drugi iranski napad na bazu, oko 30 minuta vožnje od Dubaija, za skoro tri nedelje rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iranska raketa je takođe pogodila bazu tokom prvog vikenda sukoba, ali tada nije bilo povređenih.

Sistemi protivvazdušne odbrane UAE bili su aktivni protiv 45 dronova i 10 balističkih raketa u utorak, saopštilo je ministarstvo odbrane. Navedeno je da je tokom noći nastavilo da odgovara na neodređeni broj „pretnji od raketa i dronova iz Irana“.

Saudijska Arabija

Ministarstvo odbrane je rano ujutru u sredu izvestilo da je presrelo raketu ispaljenu na centralnu provinciju Al-Hardž. Krhotine su pale blizu vazduhoplovne baze Princ Sultan, ali nije bilo štete.

Kuvajt

Kuvajtska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći neodređeni broj „neprijateljskih raketa i dronova“, objavila je državna novinska agencija rano u sredu.

Bahrein

Bahreinske odbrambene snage potvrdile su u utorak uveče da su dva drona pogodila zemlju tokom dana. Dodale su da se njihovi sistemi protivvazdušne odbrane i dalje „suočavaju sa uzastopnim talasima“ iranskih napada.

Odmazda za ubistvo Laridžanija, Iran napao više od 100 ciljeva u Tel Avivu

Iran je pokrenuo 61. talas napada na ciljeve u Izraelu kao odmazdu za ubistvo sekretara Visokog saveta za nacionalnu bezbednost, jednog od najuticajnijih ličnosti u Iranu - Alija Laridžanija.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala više od 100 ciljeva u Tel Avivu u okviru novog talasa operacije "Pravo obećanje 4".

U saopštenju se navodi da su ciljevi gađani različitim tipovima raketa, uključujući "horamšahr-4", "kadr", "emad" i "Heibar Šekan", preneo je portal "Pres tv".

Revolucionarna garda tvrdi da su tokom napada pogođeni vojni i bezbednosni ciljevi u Tel Avivu, kao i da je došlo do delimičnog nestanka struje u gradu.

U saopštenju se dodaje i da je u dosadašnjem toku operacije "Pravo obećanje 4" više od 230 Izraelaca ubijeno ili ranjeno.

Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha na jugu Libana



Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule niz vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha na jugu Libana.

Vojska je prethodno izdala upozorenje na evakuaciju za grad Tir na južnoj obali Libana, preneo je Tajms of Izrael.

Prema navodima izraelske vojske, napadi su usledili nakon tog upozorenja i predstavljaju odgovor na veliku raketnu baražnu vatru Hezbolaha na sever Izraela tokom prethodne noći.

Komandant IRGC-a najavio jače odmazdne napade protiv neprijatelja



Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi najavio je da će iranske snage pojačati odmazdne napade protiv "protivnika zemlje".

U poruci upućenoj naciji, Musavi je naveo da će se "neprijateljsko nebo pretvoriti u još veći spektakl", ističući da planirana eskalacija predstavlja odgovor na zahteve javnosti da se neprijateljima zada snažniji udarac, prenosi Press TV.

On je dodao da protivnici, kako tvrdi, nisu u stanju da nametnu poraz Iranu.

Njegova izjava je usledila u trenutku kada se u Iranu održavaju masovni skupovi podrške vlastima usred, kako navodi iranska strana, izraelsko-američkih napada na zemlju.

Iranske oružane snage su saopštile da su do sada izvele najmanje 60 talasa kontranapada na američke i izraelske ciljeve u regionu u okviru operacije "Pravo obećanje 4".

Prema tim navodima, među metama su bili Tel Aviv, Jerusalim, Haifa i Ber Ševa, kao i američke vojne pozicije u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kuvajtu.

Iran pogubio čoveka optuženog da je špijunirao za Mosad



Rano jutros, Iran je pogubio čoveka optuženog za špijunažu za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad.

"Smrtna kazna izraelskom špijunu, koji je oficirima Mosada pružio slike i informacije o osetljivim oblastima u zemlji, izvršena je jutros nakon što je prošla kroz pravni postupak i dobila odobrenje Vrhovnog suda", prenela je iranska agencija Tasnim.

Kako je navedeno, čoveka je regrutovala izraelska obaveštajna služba na mreži dok je bio u Švedskoj, nakon što je objavio svoje podatke na linku za oglašavanje grupnih putovanja.

Prvi kontakt je navodno ostvario oficir Mosada koji govori persijski, dodaje se u izveštaju.

Uhapsila ga je Iranska revolucionarna garda (IRGC) u junu prošle godine u Iranu, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom.

Kako se navodi, posedovao je sofisticiranu špijunsku, obaveštajnu i satelitsku komunikacionu opremu, a kod njega je nađeno i 30.000 evra u gotovini.



Američki ratni brod "Tripoli" primećen kod Singapura na putu ka Bliskom istoku

Američki ratni brod "Tripoli" (LHA-7) primećen je kod Singapura dok se kreće ka Bliskom istoku, pokazali su podaci pomorskog praćenja.

Prema podacima AIS sistema u koji je uvid imao CNN, brod se približavao Malajskom moreuzu na jugozapadnoj obali Južnog kineskog mora.

Ratni brodovi američke mornarice često plove sa isključenim AIS transponderima, ali ih u prometnim područjima ponekad uključuju radi bezbednijeg kretanja.

List "Volstrit džornal" objavio je da bi brod mogao da prevozi dodatne marince na Bliski istok, uključujući pripadnike 31. ekspedicione jedinice marinaca (MEU) sa sedištem na Okinavi.

Ta jedinica za brzo reagovanje broji oko 2.200 pripadnika, a raspoređivanje je, prema navodima izvora, naložilo američko Ministarstvo odbrane.

Centralna komanda SAD je saopštila da se oko 50.000 američkih vojnika već nalazi na Bliskom istoku u okviru sukoba sa Iranom.

Prema podacima sajta "MarineTraffic", brod koji je napustio Okinavu 11. marta prošao je kroz Južno kinesko more i približavao se Singapuru brzinom od oko 35 kilometara na sat.

Brod, dug gotovo 250 metara i težak oko 45.000 tona, nosi borbene avione F-35 Lightning II i transportne letelice V-22 Osprey, kao i desantne čamce za iskrcavanje trupa na obalu.

