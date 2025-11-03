TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

03. 11. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, košarke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: N. Skenderija

Ponedeljak

17.00 Dubai - Partizan 2 (2,30)

20.00 Vulverhempton U21 - Vest hem U21 GG&|1+ (1,52)
2.15 Dalas kaubojs - Arizona kardinals 1 (1,57)

Ukupna kvota: 5,49

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

