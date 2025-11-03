SRBIN MORA BOLJE: Miša pokušava da pronađe ritam
MIOMIR Kecmanović i Kamil Majhšak će odmeriti snage u prvom kolu Atine.
Miša je nastavio sa lošim paritjama, poslednji put gledali smo ga u Parizu gde je poražen u drugom kolu.
Na startu turnira je savladao Aleksandra Kovačevića, a zatim je bolji od njega bio Fransisko Serundolo.
Srbin ne može da nađe pravi ritam u verujemo da jedva čeka da se ova sezona završi.
Poljaj je igrač koji nikada nije predstavljao veliku pretnju na turu i naša procena je da će Kecmanović, ipak, uspeti da ostvari trijumf.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,95)
