SRBIN MORA BOLJE: Miša pokušava da pronađe ritam

MIOMIR Kecmanović i Kamil Majhšak će odmeriti snage u prvom kolu Atine.

FOTO: Tanjug/AP

Miša je nastavio sa lošim paritjama, poslednji put gledali smo ga u Parizu gde je poražen u drugom kolu.

Na startu turnira je savladao Aleksandra Kovačevića, a zatim je bolji od njega bio Fransisko Serundolo.

Srbin ne može da nađe pravi ritam u verujemo da jedva čeka da se ova sezona završi.

Poljaj je igrač koji nikada nije predstavljao veliku pretnju na turu i naša procena je da će Kecmanović, ipak, uspeti da ostvari trijumf.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,95)

