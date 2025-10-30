TIP ostali sportovi

PARIZ: Siner protiv nezgodnog Argentinca, kraj za Hačanova...

Marko Milosavljević

30. 10. 2025. u 13:37

DANAS se igraju mečevi trećeg kola na mastersu u Parizu, a mi vam predlažemo sledeće parove.

ПАРИЗ: Синер против незгодног Аргентинца, крај за Хачанова...

FOTO: Profimedia

ATP Pariz

16.00 Hačanov - De Minor 2 (1,62)

17.30 Sonego - Medvedev 2-2 (1,40)

19.00 Serundolo - Siner +18,5 (1,87)

Kvota: 4,24

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi