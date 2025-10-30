PARIZ: Siner protiv nezgodnog Argentinca, kraj za Hačanova...
DANAS se igraju mečevi trećeg kola na mastersu u Parizu, a mi vam predlažemo sledeće parove.
ATP Pariz
16.00 Hačanov - De Minor 2 (1,62)
17.30 Sonego - Medvedev 2-2 (1,40)
19.00 Serundolo - Siner +18,5 (1,87)
Kvota: 4,24
