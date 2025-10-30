TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

30. 10. 2025.

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i košarke.

FOTO: AP/Tanjug

Sreda

18.00 Vojvodina - Crvena zvezda 2&2-5 (1,95)

20.30 Verona - Milano hendikep setova 2 (-2,5) (1,57)
0.00 Šarlot hornets - Orlando medžik 2 (1,63)

Ukupna kvota: 4,99

