TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 09:53

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

FOTO: AP

Petak

14.00 Ože-Alijasim - Haime Munar HG1 -3,5 (2,02)

15.30 Fonseka - Šapovalov 2 (2,05)

Kvota: 4,14

