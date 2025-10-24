OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Petak
14.00 Ože-Alijasim - Haime Munar HG1 -3,5 (2,02)
15.30 Fonseka - Šapovalov 2 (2,05)
Kvota: 4,14
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
24. 10. 2025. u 11:00
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
24. 10. 2025. u 09:00
JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak
24. 10. 2025. u 08:06
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)