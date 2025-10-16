AKTUELNI ŠAMPION JE U PROBLEMU: Fener ne može da pronađe novog lidera
KOŠARKAŠI Fenerbahčea će se u petom kolu Evrolige sastati sa Bajernom.
Jasno je kao dan, Fener bez Najdžela Hejs-Dejvisa nije isti tim i ove sezone će imati veliki problem da pronađe pravog lidera.
Skoti Vilbekin se vratio na teren, ali teško da će on uspeti da iznese taj teret kao Najdžel.
U dosadašnjem delu takmičenja, aktuelni šampion Evrope je upisao tri poraza i samo jednu pobedu.
"Bavarci" su za sada polovični, ostvarili su dve pobede uz isto toliko poraza.
Verujemo da će Fenerbahče danas naći način da stigne do trijumfa.
NAŠ TIP: Fenerbahče - Bajern Minhen h1 -4,5 (kvota 1,62)
