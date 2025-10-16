AUSTRALIJANAC JE NAPRAVIO IZNENAĐENJE U SINSINATIJU: Medvedev želi da pokaže da je poraz bio slučajnost

MEDVEDEV i Volton će odmeriti snage u prvom kolu Almatija.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Ovi rivali su se sastali pre jedno mesec dana na turniru u Sinsinatiju i tada je Australijanac napravio veliko iznenađenje.

Australijanac je prvi set izgubio u taj-brejku, ali je dobio naredna dva i na kraju zasluženo slavio, konačan rezultat glasio je 2:1 (6:7,6:4,6:1).

Volton je u prvom kolu turnira u Kazahstanu savladao sunarodnika Tristana Šulkejta rezultatom 2:1 (7:6,6:7,6:2).

Ruskog tenisera smo gledali u Šangaju gde je eliminisan od strane Artura Rinderkneša.

NAŠ TIP: Volton - Medvedev 0:2 (kvota 1,45)

