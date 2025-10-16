TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

16. 10. 2025. u 07:45

ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, rukometa i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: EPA-EFE/Alejandro García

Četvrtak

18.00 Dubai - Barselona 2 (1,95)

19.00 Žalgiris Kaunas - Olimpija Milano 1 (1,43)
20.45 Fuhse Berlin - Kolštad ukupno golova +62,5 (1,75)

Ukupna kvota: 4,88

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu