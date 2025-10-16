KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, rukometa i košarke.
Četvrtak
18.00 Dubai - Barselona 2 (1,95)
20.45 Fuhse Berlin - Kolštad ukupno golova +62,5 (1,75)
Ukupna kvota: 4,88
