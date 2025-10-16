KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

BIO sam iznenađen kako se u medijama tumači pitanje američkih sankcija NIS-u, jer se rasprava uglavnom vodi oko toga šta će učiniti Rusija i kako će se one odraziti na odnose naše dve zemlje. Kao da uopšte ne postoje SAD koje su te koje su uvele sankcije protiv kompanije koja je stub srpske privrede, obezbeđuje energente za zemlju i narod, a koju je NATO tokom agresije 1999. skoro uništio.