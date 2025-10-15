TIP ostali sportovi

ODGOVARAJU MU USLOVI U KAZAHSTANU: Nakašima je eliminisao srpskog tenisera

Marko Milosavljević

15. 10. 2025. u 14:24

BRENDON Nakašima i Fabijan Marošan će odmeriti snage u drugom kolu Almatija.

Amerikanac je prikazao dobar tenis u prvom kolu i eliminisao je Hamada Međedovića maksimalnim rezultatom.

Prvi set je rešio u svoju korist rezultatom 7:6, dok je u drugom dva puta oduzeo servis srpskom teniseru.

Nakašimi odgovaraju uslovi u Kazahstanu i svesta je da je ovo prilika da napravi dobar rezultat.

Nakašima i Marošan imaju sličan stil igre, a naša procena je da će Brendon biti uspešniji.

NAŠ TIP: Nakašima - Međedović 1 (kvota 1,58)

