ODGOVARAJU MU USLOVI U KAZAHSTANU: Nakašima je eliminisao srpskog tenisera
BRENDON Nakašima i Fabijan Marošan će odmeriti snage u drugom kolu Almatija.
Amerikanac je prikazao dobar tenis u prvom kolu i eliminisao je Hamada Međedovića maksimalnim rezultatom.
Prvi set je rešio u svoju korist rezultatom 7:6, dok je u drugom dva puta oduzeo servis srpskom teniseru.
Nakašimi odgovaraju uslovi u Kazahstanu i svesta je da je ovo prilika da napravi dobar rezultat.
Nakašima i Marošan imaju sličan stil igre, a naša procena je da će Brendon biti uspešniji.
NAŠ TIP: Nakašima - Međedović 1 (kvota 1,58)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
"KNEŽEVI" SU STIGLI U BOLONjU: Virtus je poražen u Parizu
15. 10. 2025. u 14:13
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
15. 10. 2025. u 14:18
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)