ODGOVARAJU MU USLOVI U KAZAHSTANU: Nakašima je eliminisao srpskog tenisera

BRENDON Nakašima i Fabijan Marošan će odmeriti snage u drugom kolu Almatija.

Foto Profimedia

Amerikanac je prikazao dobar tenis u prvom kolu i eliminisao je Hamada Međedovića maksimalnim rezultatom.

Prvi set je rešio u svoju korist rezultatom 7:6, dok je u drugom dva puta oduzeo servis srpskom teniseru.

Nakašimi odgovaraju uslovi u Kazahstanu i svesta je da je ovo prilika da napravi dobar rezultat.

Nakašima i Marošan imaju sličan stil igre, a naša procena je da će Brendon biti uspešniji.

NAŠ TIP: Nakašima - Međedović 1 (kvota 1,58)

