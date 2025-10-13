TIP ostali sportovi

IMAJU SLIČAN STIL IGRE: Australijancu je pripao poslednji duel

Marko Milosavljević

13. 10. 2025. u 08:40

ALEKSEJ Popirin i Sebastijan Korda će se sastati u prvom kolu Stokholm

ИМАЈУ СЛИЧАН СТИЛ ИГРЕ: Аустралијанцу је припао последњи дуел

FOTO: Tanjug/AP

Danas se sastaju dvojica tenisera a istim stilom igre i biće itneresantno videti ko će biti u boljem ritmu.

Poslednji njihov okršaj gledali smo prošle godine u Montrealu i Aleksej je salvio rezutlatom 2:0 (7:6,6:3).

Popirina krasi dobar prvi servis i nažan forhend, dok je Korda za nijansu stabilniji sa osnovne linije.

Verujemo da će Amerikanac danas biti uspešniji.

NAŠ TIP: Popirin - Korda 2 (kvota 1,47)

